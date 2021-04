Simpatični obračuni između ljudi i životinja završili su uglavnom pobjedom životinja.

Ljudi i životinje mogu živjeti u skladu, no on se ponekad poremeti kad jedna strana prekrši primirje. Kad dođe do obračuna, čini se da životinje redovito pobjeđuju, a to dokazuju i snimke koje prenosimo u galeriji.

Na snimkama su zabilježeni obračuni između ljudi i životinja koji su imali urnebesan rasplet, a možete ih pogledati u simpatičnoj kompilaciji.