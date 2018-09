Putinov nišan je nepogrešiv, samo je upitno što sve gađa...

Čim su se na internetu pojavile snimke Vladimira Putina kako puca iz snajpera, bilo je izvjesno da će uslijediti zanimljive montaže. Jedna takva nedavno je postala viralni hit jer su na njoj ubačeni kadrovi padova iz drugih videa koji u ovom kontekstu izgledaju kao da ih je uzrokovao Putinov precizni metak.

Koga je to sve uspio "pokositi" Putin svojim snajperom, svakako pogledajte u nastavku:

Check out Putin visiting the Kalashnikov Concern’s shooting range and tested the company's brand new sniper rifle in Kubinka! pic.twitter.com/wLduaMJHe4