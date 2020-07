Nitko nije ni slutio da su ptice u ovakvim problemima, no možda postoji urnebesno rješenje.

Društvenim mrežama kruži tragikomični video muškarca koji na stup postavlja poster sa slikom goluba i natpisom: ''Dosta vam je biti ptica?'' te brojem telefona koji se može otkinuti. Ono što je podjednako nasmijalo i rastužilo publiku je činjenica da su ptice razgrabile broj telefona u rekordnom roku.

Snimka je vrlo brzo postala hit, a možete je pogledati u nastavku. U komentarima je objavljena i urnebesni video koji opisuje kako bi izgledao svijet nakon što ptice nađu rješenje za svoje stanje, pa svakako pogledajte i taj urnebes.

Tired of being a bird? pic.twitter.com/4ZIn4KsFHN

Is this what happens next? pic.twitter.com/9vDVCmVSg0