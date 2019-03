Golf bi trebao biti opuštajuće iskustvo, no čak i tamo mogu frcati iskre i šake.

Golf većini promatrača izgleda kao opušten sport u kojem nema agresije i fizičkih kontakata, no situacija izvan terena može biti vrlo napeta. Tome su posvjedočili posjetitelji prvenstva održanog u golferskom klubu Benoni u Južnoafričkoj Republici.

Jedan od natjecatelja nazvao je drugog varalicom, a ovaj to nije dobro prihvatio te je umjesto riječima uzvratio nasiljem. Prvo je muškarca koji ga je prozvao udario glavom, a onda ga je gurno kroz prozor koji se razbio i nastavio udarati.

Sve su snimili posjetitelji kluba koji nisu mogli vjerovati očima, a prije nego što se klub stigao službeno ispričati i sankcionirati nasilnog igrača, snimka obračuna završila je na društvenim mrežama. Nasilni obračun golfera možete pogledati u nastavku.

Wow club champs is a serious business. Mike seems to have won the golf and the fight. pic.twitter.com/GzBrSfg7ts