Htio se riješiti kukaca na prirodan način, a usput je nasmijao i ljude diljem svijeta.

Sprejevi protiv kukaca mogu biti efikasni, no jedan Brazilac pronašao je rješenje za sve one koji se boje koristiti otrove i sprejeve protiv kukaca. On je jednostavno postavio kokoš na metlu i podigao je do stropa kako bi pojela sve kukce koji su se nalazili na plafonu.

Njegova metoda uništavanja kukaca dobro je nasmijala ljude iz cijelog svijeta, sviđa li se njegovo rješenje i vama, svakako provjerite u nastavku.