Mnogi misle da ova kombinacija nema logike, no neki su ipak pronašli smisao.

Student iz Mostara Elvis Šabić na TikToku je objavio video u kojem pokazuje prometni znak koji zadaje glavobolje vozačima. Riječ je o dvama znakovima koji si proturječe. Onaj gornji znači ''cesta s prednošću prolaska''. Taj znak postavlja se na glavnim prometnicama u naselju ispred raskrižja i označava da vozači na toj cesti imaju prednost.

No, ispod njega nalazi se dopunska ploča koja sugerira da nije riječ o cesti s prednošću prolaska. Elvis je prije objave konzultirao instruktore iz vozačke škole, koji su zaključili da je vjerojatno riječ o grešci jer ova kombinacija nema logike.

Iako se većina gledatelja u komentarima složila s Elvisom, tu su i oni koji tvrde "Mostarska logika je 100% ispravna, testove u ruke i ponovi znakove", "To je dopunski znak koji pokazuje smjer ceste koja ima prednost i to je to, nema ništa sporno niti je kakva greška".

No, unatoč samopouzdanju ovih komentatora, pravila su jasna: Dopunska ploča E14-1 (iz snimke) postavlja se uz prometne znakove ''raskrižje s cestom s prednošću prolaska (B01) i ''obavezno zaustavljanje (B02)" tj. uz crveni naopaki trokut i znak stop.

Uz prometni znak sa snimke ''cesta s prednošću prolaska'' (C06) postavlja se dopunska ploča E14, što bi značilo da su znakovi iz snimke stvarno nelogična kombinacija. Da sve ne ostane na slovima i brojkama, u nastavku možete pogledati slikoviti prikaz ispravnih kombinacija znakova.

Prometni znakovi (Foto: Wikipedia)