Profesor uvijek pokušava animirati studente, a ovo su neki od njegovih najzanimljivijih pokusa.

David Wright je profesor koji već generacijama zabavlja svoje studente zanimljivim eksperimentima pa je nedavno njegova studentica objavila kompilaciju njegovih pokusa.

Snimka je u samo nekoliko dana skupila više od 20 milijuna pregleda, a u nastavku svakako pogledajte zašto svi studenti obožavaju 70-godišnjeg profesora fizike.

Y’all need to see this video collage of all the crazy things my Physics Professor did this semester😭. He’s in his 70s and is still doing all of this for us🥺💛 pic.twitter.com/JaICjzVB5I