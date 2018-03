Točku je po svemu sudeći inspirirao prizor iz kultnog horora.

Pamtite li legendaran silazak niz stepenice glumice Linde Blair u filmu Egzorcist? Ako se sjećate prizora zbog kojeg su se ljudi doslovce rušili u nesvijest sedamdesetih godina u kinima, onda vam možda sljedeći kadrovi i neće tako teško pasti. Kažemo, možda!

Točka koju je prije tjedan dana izveo "čovjek od gume" Troy James doslovno je izazivala vriskove gledatelja emisije Showtime at the Apollo, a šok na licu nije mogao sakriti niti slavni voditelj Steve Harvey. Pogledajte u nastavku zašto, kakvim je to nestvarnim kretnjama James ostavio upečatljv trag.

Prizor iz filma Egzorcist koji je, po svemu sudeći, poslužio kao inspiracija.