Prelaženje ceste može biti stresno za ljubimce, no ovaj je psić našao rješenje.

Na društvenim mrežama pojavila se preslatka snimka štenca koji svojem vlasniku "daje ruku" kako bi zajedno prešli cestu. Psić je ovim potezom iznenadio promatrače, ali ne i vlasnika, koji je već naviknut da njegov ljubimac hoda preko ceste na dvije noge.

Simpatična snimka oduševila je sve na društvenim mrežama, a u nastavku je možete pogledati i vi.

The most surprising 15 seconds of my life by far pic.twitter.com/5nukg2RxvW