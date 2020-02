Suradnja dvaju pasa nasmijala je cijeli svijet, pogledajte kako su se snašli.

Snimka psa koji se mučio s nošenjem grane dok mu nije upomoć priskočio prijatelj širi se društvenim mrežama i nasmijava ljude diljem cijelog svijeta. Na snimci se vidi pas koji nikako ne može proći s granom između dva stupića dok mu u pomoć ne priskoči drugi pas.

Psi zajedno uspiju izvesti manevar i odnijeti granu, a snimku njihova timskog rada koji je razveselio milijune gledatelja diljem svijeta možete pogledati u nastavku.

I’m on the edge of my seat! pic.twitter.com/tn2MbABmZe