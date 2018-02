Do incidenta je došlo u trenutku dok je zrakoplov bio udaljen četrdesetak minuta od odredišta.

Putnici koji su u utorak letjeli iz San Francisca prema Honoluluu kompanijom United Airlines, zaprepastili su se kada su usred leta primijetili da se raspada omotač motora smješten ispod desnog krila zrakoplova.

Do incidenta je došlo četrdesetak minuta uoči slijetanja, a problema su trenutačno postali svjesni i u kabini zbog čega su hitne službe u havajskoj zračnoj luci stavljene u stanje pripravnosti.

Srećom, iskusni su piloti uspjeli prizemiti letjelicu bez većih teškoća, međutim stjuardese su za svaki slučaj zatražile od putnika da se prekriženih ruku uhvate za drške sjedala ispred njih i među ruke polože glave.

Jezive je prizore na svom profilu na Twitteru prenio zaposlenik Googlea Erik Haddad, pa predlažemo da u nastavku pogledate što je zabilježio.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018