Uspješno je nasamario suprugu, njezina je reakcija neprocjenjiva.

Jedan šaljivdžija odlučio je podvaliti svojoj supruzi tako što se pretvarao da si je pribio prst za dasku. Na dasku je stavio malo kečapa i pozvao svoju suprugu u pomoć, a onda ju je zamolio da izvuče čavao kliještima.

Pritom joj je pokazivao što mora napraviti rukom koja je tobože bila pribijena za dasku, a supruzi je trebalo nekoliko trenutaka da shvati što radi. Kad je napokon vidjela što radi, činilo se kao da je potpuno izgubila vjeru u stvarnost i čovječanstvo. Snimku urnebesne podvale možete pogledati u nastavku.

Here is the original pic.twitter.com/qBBqXSvCcg