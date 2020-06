Zaposlenici su je zamolili da nosi masku, a ona je izazvala kaos.

Sve više trgovina u SAD-u traži da kupci nose maske, no nekim kupcima čak i ta jednostavna gesta predstavlja nepremostiv problem. Jedna takva žena snimljena je u Dallasu (SAD) kako razbacuje stvari iz kolica nakon što su je zaposlenici zamolili da nosi masku.

Njezino sumanuto ponašanje i vikanje završilo je na društvenim mrežama, a video koji dosad ima više od deset milijuna pregleda možete pogledati u nastavku.

Dallas, Texas:



Lovely young Karen throwing a fit over being asked to wear a mask... pic.twitter.com/CnxRFMvMqf