Od reklame za voćni sok uspjeli su napraviti pornić iako se u spotu pojavljuju samo voćke.

Reklama za voćni sok marke Swisse Me proglašena je previše vulgarnom za udarni termin, pa se u Velikoj Britaniji smije emitirati samo u kasnim večernjim satima. No ljude na društvenim mrežama zbunilo je to što se u reklami pojavljuju samo prehrambene namirnice.

S druge strane, nemoguće je ne primijetiti aluzije na seksualne činove i spolne organe pa je odluka posve razumljiva. Mislite li da je reklama previše vulgarna za udarni termin, provjerite u nastavku.