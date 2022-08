Antoine Sims pokušao je pobjeći kad je shvatio što je napravio, no tad je već bilo prekasno.

Antoine Sims (24) iz Atlante (SAD) nije bio zadovoljan uslugom u restoranu brze hrane pa se posvađao s osobljem, gađao ih hranom, a onda nazvao policiju kako bi se žalio na hladne krumpiriće i osoblje koje ga je pokušalo silom ukloniti s privatnog posjeda.

Policija je izašla na teren gdje je razgovarala sa uključenim strankama, no kada su provukli Simsovo ime kroz sustav, shvatili su da je riječ o osumnjičeniku za ubojstvo koji je tražen zbog povrede sudske odredbe.

Policajci su pokušali privesti prvu situaciju kraju pa su ga tražili da potpiše dokument u kojem daje do znanja da je svjestan da više nije dobrodošao u restoran brze hrane. No, Sims je odbio prići policajcu i potpisati dokument te se na kraju dao u bijeg.

Uslijedila je kraća potjera u kojoj je Sims uspio pobjeći, no policija ga je pronašla 20 minuta kasnije na obližnjem parkiralištu te ga uspješno uhitila. Policajci su ostali šokirani što je traženi ubojica zvao policiju, ali sretni su što situacija nije eskalirala.

Sims je 2018. godine optužen za ubojstvo žene čije je tijelo pronađeno u zapaljenom automobilu. Sims je tada pobjegao policiji, no kasnije je uhićen i pušten uz jamčevinu do suđenja. Kako se nije pojavio na suđenju, za njim je izdana nova tjeralica pa je uhićen jer je nazvao policiju kako bi se žalio na hladne krumpiriće. Snimku incidenta koji su zabilježile policijske kamere možete pogledati u nastavku.

