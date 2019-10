Brazilac više nije znao što napraviti sa žoharima, pogledajte njegov očajnički potez.

Cesar Schmitz iz Brazila primijetio je žohare u dvorištu pa ih se prvo pokušao riješiti otrovom, no to je samo izmamilo žohare na površinu. Domišljati Brazilac tada je odlučio zaliti gnijezdo benzinom i zapaliti ga u nadi da će se trajno riješiti žohara, no eksplozija koja je uslijedila vjerojatno je samo proširila žohare i susjedima.

Snimka eksplozije u vrtu proširila se društvenim mrežama pa u nastavku možete pogledati istrebljivača iz kućne radinosti i saznati sve o tome kako ne biste trebali rješavati probleme s nametnicima.