Pljačka je završila i prije nego što je počela zahvaljujući brzoj i spretnoj reakciji bivšeg marinca.

Snimka pokušaja pljačke trgovine u Arizoni (SAD) postala je hit na društvenim mrežama zbog toga što je završila i prije nego što je počela jer je pljačkaše iznenadio bivši marinac kojeg su zatekli u trgovini.

Na snimci sigurnosne kamere mogu se vidjeti barem tri naoružana i maskirana pojedinca, od kojih su dva tek zakoračila u trgovinu. Prije nego što su se pljačkaši uspjeli snaći, bivši marinac nasrnuo je i razoružao jednog, a ostali su se razbježali.

Marinac je uspio zadržati nesuđenog pljačkaša do dolaska policije, kad je otkriveno da je riječ o maloljetnom počinitelju. Snimku pokušaja pljačke koja se vrlo brzo izjalovila možete pogledati u nastavku.

NO HESITATION BY THIS MARINE🔥Yuma County Sheriff's Office: Marine Corps Veteran disarmed another man during an armed robbery Oct 20. The suspect, identified by officials as a juvenile, was booked into jail for alleged armed robbery & aggravated assault. Thank you hero! @dcdraino pic.twitter.com/pPZbrFT5a5