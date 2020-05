Želio je ukazati na ljudsku glupost, a želja mu se ostvarila na najgori mogući način.

Liam Weyer, 19-godišnjak iz Kansasa (SAD), na TikToku je objavio ''izazov'' kojim se želio našaliti na račun glupih izazova na društvenim mrežama. U snimci za koju je mislio da će biti očita satira rekao je samo: ''Izazov pišanja u gaće'' i snimio se kako mokri u gaće.

Na njegovo iznenađenje, ljudi su prihvatili izazov i počeli se snimati kako mokre u gaće. Neke od vrlo zornih primjera zašto se više ne može ni rugati s ljudskom glupošću svakako pogledajte u nastavku.

well that didnt go as planned 💩 foryou foryoupage peeyourpantschallenge fail featured trending comedy viral fyp

I have yet to successfully complete a challenge on this app challenge fail comedy peeyourpantschallenge

The youth! #NewsFromTheChin covered the latest viral trend: the pee your pants challenge 🤦‍♂️ Hear the #AllOutShow On Demand this evening. pic.twitter.com/StdnKqXySm