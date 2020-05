Samo se htio malo sunčati, ali nikako nije uspio pobjeći dizalici.

Kada biste se sunčali u parku i našli se u sjeni ogromne dizalice, vjerojatno biste pomislili da je riječ i pukom slučaju i samo se premjestili. To je vjerojatno pomislio i nesretnik sa snimke kojem je upravljač dizalice namjerno stvarao sjenu.

On je legendarnu podvalu i snimio, a u nastavku možete pogledati kako se zabavljao dok je s visina upropaštavao sunčanje potpunom strancu.

Absolutely 100% can get behind this level of commitment to pettiness. pic.twitter.com/kCVneJYJsO