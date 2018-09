Neki još uvijek misle da su ples oko šipke i striptiz ista stvar pa oboje smatraju neprikladnim za djecu.

Michael Standaert živi u Kini i tamo podiže obitelj, a prvog dana povratka u vrtić dočekao ga je prizor kojeg je morao podijeliti na društvenim mrežama. Prije odlaska na praznike, djeca su mogla uživati u vojnoj paradi i izloženom oružju, no ono što je uznemirilo roditelje je doček koji su djeca dobila po povratku s praznika.

Prvog dana u vrtiću ravnateljica je organizirala malu prezentaciju plesa oko šipke kojeg su odradile talentirane plesačice ''kako bi podigle atmosferu'', kazala je ravnateljica Lai Rong. Zabrinuti Michael je na Twitteru objavio snimke plesa i napisao da je užasnut jer je ''ravnateljica skrenula“.

Plesačice su svoju rutinu odradile na šipki koja je držala kinesku zastavu, što je dodatno uznemirilo neke roditelje. Lokalne vlasti reagirale su na prozivke roditelja pa je ravnateljica odmah dobila otkaz, prenosi Global Times. Ravnateljica Lai Rong ispričala se roditeljima i objasnila da škola očito nije dobro pregledala njezin plan prije no što ga je odobrila, a tvrdi da je samo htjela pokazati talentirane djevojke i podignuti atmosferu.

Ples oko šipke danas se smatra sportskom aktivnošću i nema veze sa striptizom, iako su mnogim odraslima ove dvije aktivnosti očito neodvojive. Je li sadržaj bio neprimjeren za oko 500 mališana u dobi od tri do šest godina ili samo za njihove roditelje, provjerite u nastavku.

More from the opening day of our kids' kindergarten. Crazy. We're trying to get them out of there and get our tuition back. They also had a bunch of adverts out for a pole dancing school. Most likely paid the principal to put them up. pic.twitter.com/fgU946hFwn — Michael Standaert (@mstandaert) September 3, 2018

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774 — Michael Standaert (@mstandaert) September 3, 2018