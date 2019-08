Strelica koja uvijek pokazuje desno postala je pravi hit na društvenim mrežama, provjerite može li prevariti i vas.

Japanski matematičar Kokichi Sugihara čuvan je po trodimenzionalnim modelima optičkih iluzija, a njegova najnovija iluzija je strelica koja uvijek pokazuje desno. Snimka strelice postala je hit na društvenim mrežama, a možete je pogledati u nastavku.

Ako vam se ova optička iluzija sviđa, prenosimo i druge radove japanskog matematičara koje će vam jednako pomutiti um.

When your evolved brain misrepresents reality: This arrow by mathematician and sculptor 杉原厚吉 –Kokichi Sugihara– can’t point left while in a mirror it can’t point right. It’s made with a bunch of curves human brains don’t registerpic.twitter.com/eldwCn60Xc