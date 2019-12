Djevojka je pokazala impresivnu vještinu i hipnotizirala jedne, a prestravila druge.

Tori Pareno na društvenim je mrežama podijelila video u kojem izvodi trik s rukama koji izgleda kao da prolazi dlanom kroz dlan. Njezin video ima više od devet milijuna pregleda, a gledatelji tvrde da ih je uspjela hipnotizirati.

No, tu su i oni kojima njezin trik izgleda jezivo pa im se uvukao u noćne more, a u nastavku možete pokušati naučiti njezine vještine i njima impresionirati prijatelje.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri