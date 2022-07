Snimio video za sve ljubitelje adrenalina, rijetko tko bi se odvažio na takav podvig.

Adam Lockwood (SAD) iz Velike Britanije na svojem je kanalu na YouTubeu objavio video u kojem dokumentira penjanje na najvišu dizalicu u Dubaiju, smještenu na vrhu nebodera visokog oko 400 metara.

Adam je prvo planirao doći do vrha dizalom, no ubrzo su ga izbacili radnici pa je do 77 kata na 45 stupnjeva morao stubištem. Na svakom katu se skrivao od radnika i na kraju uspio doći do dizalice na vrhu nebodera, samo da bi otkrio da su prečke na dizalici masne.

Unatoč tome, odvažio se izvesti nekoliko vratolomija na visini od oko 400 metara i pobjeći glavom bez obzira. Vrhunac podviga, za koji je izjavio da ne misli ponoviti, možete pogledati u nastavku.