Dvostruko otkazivanje padobrana rijetko se viđa, a još je rjeđe da ga netko preživi.

Padobranac iz Floride na društvenim je mrežama podijelio video u kojem je zabilježio skok s padobranom koji je umalo završio fatalno. Naime, ovom nesretniku prvo je otkazao padobran, a onda se ni rezervni nije ispravno otvorio.

''Otkazivanja padobrana u ovom hobiju su česta stvar, no otkazivanje oba padobrana je vrlo rijetko. Još je rjeđe da netko preživi dvostruki kvar, a to se dogodilo meni'', u opisu je napisao autor snimke. U snimci koju je objavio zabilježeno je sve od skoka iz zrakoplova do slijetanja pa svakako provjerite kako je uspio preživjeti ovu dvostruku nezgodu.