Roditelji su se odlučili malo zabaviti na račun svoje djece, reakcije su raznolike.

Društvenim mrežama širi se novi izazov koji su očiti smislili roditelji kojima su djeca već pomalo dosadila. Kako su mnoge škole i vrtići diljem svijeta zatvoreni, neki roditelji više nemaju predah od djece na koji su navikli pa im izolacija s mališanima teško pada.

Zbog toga su se odlučili našaliti na račun svoje djece pa se društvenim mrežama širi #poopchallenge u kojem se roditelji snimaju kako traže djecu da im donesu rolu toaletnog papira, a za vrijeme primopredaje tobože zaprljaju djecu izmetom.

Naravno, riječ je o pudingu i drugim stvarima koje djeci izgledaju poput izmeta, a reakcije mališana na takve podvale su raznolike. Neke od snimaka podvala koje su roditelji podijelili na društvenim mrežama možete pogledati u galeriji.

When I tell you I am in TEARS 😂😭 #toiletpaperchallenge #poopchallenge pic.twitter.com/ftbBrp1l7X — Beretta Scott King (@ChanelJanae) March 22, 2020

Did the poop challenge on my daughter , 😭🥺🥰 (used peanut butter) but this was her reaction 😂

Gosh I love her sooo much ‼️ pic.twitter.com/IxP1lEAnm9 — Xiaraaaaa , (@xiaraaaaa_) March 22, 2020

#poopchallenge I did it on my mom and it went like - pic.twitter.com/GZ1QyS9w5w — mįss myęrs (@_RachelSayss) March 23, 2020