Supruga uhvatila muža u igri s puhačem lišća, njezin izraz lica govori tisuću riječi.

Drastično različiti odgoj dječaka i djevojčica može se manifestirati i desetljećima kasnije, što najbolje dokazuje snimka iz nastavka. Djevojčice se od malih nogu uči da moraju biti ozbiljne i odgovorne dok se dječake pušta da se igraju.

Muškarci tako mogu biti zaigrani i u starosti, što pokazuje i urnebesni video na kojem se starac igra s puhačem lišća. Kada ga njegova supruga vidi, ostane samo stajati i promatrati, a njezin izraz lica govori tisuću riječi. Simpatičnu sliku koja kruži društvenim mrežama možete pogledati u nastavku.

When someone you know in real life sees what you do on twitter pic.twitter.com/Auz9Lt2ieK