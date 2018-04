Simpatična gospođa svojedobno je nastupala s AC/DC-jem.

Jenny Darren, 68-godišnja umirovljenica iz Birminghama, vrhunski je tijekom vikenda povukla za nos brojne gledatelje britanske inačice Supertalenta. Na pozornicu je izašla odjevena kao da će svakog trenutka sjesti u fotelju i nekom isplesti vestu, što je publiku navelo na misao da je sirota naprosto zalutala.

Ipak, već koju minutu kasnije su apsolutno svi u dvorani bili na nogama, a kako i ne bi kada se Jenny u času preodjenula i "zagrmjela" poput Bona Scotta.

Njezina izvedna pjesme "Highway to Hell" do temelja je prodrmala i članove žirija, kojima je jasno i glasno dala do znanja da je stigla u show s namjerom da ga osvoji.

Kada smo kod AC-DC-ja, svakako dodajmo da je Jenny svojedobno bila prateći vokal slavnom australskom bendu na jednoj od turneja, a svakako vrijedi istaknuti i da je izdala četiri albuma na kojima je surađivala s raznim velikanima rocka, među njima i Nickom McBrainom, bubnjarom Iron Maidena.