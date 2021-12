Pokušala je podvaliti mlađem bratu pa ga je umalo ozbiljno ozlijedila.

Podvale koje se svakodnevno šire društvenim mrežama mogu biti opasnije no što se čine, a to je shvatila i djevojčica koja je odlučila isprobati jednu takvu podvalu na mlađem bratu. Ona je stavila brašno u sušilo za kosu, no nije znala da to može biti vrlo zapaljiva kombinacija.

Na svu sreću, brat je prošao bez ozbiljnih posljedica, a snimka se proširila društvenim mrežama i postala dobar primjer zašto ne treba oponašati baš sve što vidite na internetu.