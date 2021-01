Melania Trump čekala je predugo kako bi pobjegla od Donalda, no čini se da je sad više ništa ne može zaustaviti.

Kao što je većina civiliziranog svijeta odahnula što se konačno riješila Trumpa, tako je i Melania Trump vrlo jasno pokazala da je i ona gotova s bivšim predsjednikom SAD-a. Naime, nakon što je održao ''rekordni'' oproštajni govor, u kojem je u svakoj drugoj rečenici spominjao neko obaranje rekorda, Trump se prije inauguracije novog predsjednika SAD-a uputio na Floridu sa svojom suprugom i obitelji.

Po izlasku iz zrakoplova, Trump je odlučio malo pozirati i mahati novinarima, no pažnju je ukrala Melania koja je samo produžila i jasno signalizirala da je i ona napokon spremna predahnuti od Trumpa.

Neke od reakcija na snimku pitaju kad će se konačno razvesti, drugi sugeriraju da se jasno vidi da joj je već dosta svega, a jedan komentar kaže samo: ''Ne j*** više Slovenka živu silu''. Neke od reakcija s Twittara možete pogledati u nastavku.

NE JEBE VISE SLOVENKA ZIVU SILU pic.twitter.com/TMUHcWSiQV — Bogatašica✨ 1312 (@prefensii) January 20, 2021

What’s the over / under on Melania filing for divorce in 2021? @BodogCA pic.twitter.com/7sTfC60S23 — Mickey Mouse Fan Club (@OilersFanInMTL) January 21, 2021

pic.twitter.com/BRoBardBgx — Diego E. Barros (@diegoebarros) January 20, 2021

Melania Trump running to the divorce lawyer office after leaving the white house pic.twitter.com/ba5kf4gNpM — ✨Kate's excited for Z3✨ (@kuddly_kate) January 20, 2021

It looks like Donald trump and Melania are loading into the back of a dumpster truck pic.twitter.com/YYtPBo2UHU

#TrumpsLastDay — Joe⁷ ᴮ ᴱ blm dont forget it (@BTS_Suprememe) January 20, 2021

Melania has run out of F**ks to give.

She no longer has to even pretend to like him 😂😂 pic.twitter.com/APFVN7oyS2 — Jim Sheridan (@Jim_Sheridan) January 20, 2021