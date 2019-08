Ništa nije tako djelotvorno protiv blesavih ideja kao dobar zagrljaj s tlom.

Trenuci u kojima nam sinu ideje mogu se podijeliti u dvije skupine: Trenutke koje ćemo pamtiti do kraja života i one koje želimo zaboraviti što prije. Nova ideja može se činiti genijalnom u datom trenutku, no one mogu biti i katastrofalne, pogotovo ako se jave pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava.

Ljudi iz kompilacije koju prenosimo u nastavku mislili su da imaju dobre ideje, ali ubrzo su shvatili da su možda trebali bolje razmisliti. Neke od njihovih neslavnih nezgoda koje su ih naučile važnu životnu lekciju svakako pogledajte u nastavku.