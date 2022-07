Uspjela je snimiti munju koja je pogodila automobil, pogledajte nevjerojatan prizor.

Michaelle Paul Whalen bila je s obitelji na odmoru na Floridi (SAD), a dok je s kćeri vozila iza muža, snimila je munju koja je pogodila suprugov automobil. Munja je potpuno onesposobila automobil, no suprug je prošao bez ozljeda.

Snimku su na društvenim mrežama pogledali milijuni korisnika, a prirodni fenomen koji je šokirao cijelu obitelj možete pogledati u nastavku.

This impressive video of a lightning apparently striking two cars, is a proof you're relatively safe not thanks to the tires, but because a car is a Faraday cage [read more: https://t.co/9zIEJIRXmg] [📽️: LSC/Michaelle Paul Whalen, Florida, July 1, 2022] pic.twitter.com/DIru655O5b