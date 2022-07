Geganje morskih lavova po plaži puno je strašnije kad ga vidite izbliza.

Na plaži La Jolla u San Diegu (SAD) zabilježen je nesvakidašnji prizor kad su se na plaži punoj turista pojavila dva morska lava. Njihovo geganje prestrašilo je polaznike plaže pa su se dali u bijeg zbog čega je došlo do stampeda.

Morski lavovi nisu dugo ostali na plaži već su se vratili u more, a prizor kaosa koji su dva lava napravila u samo nekoliko sekundi možete pogledati u nastavku.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It's recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7