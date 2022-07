Preko noći je postao hit, poslušajte samo taj glas!

Društvenm mrežama kruži objava Brandona Conwaya koju je podijelio na društvenim mrežama, a u kojoj pjeva pjesmu ''The Way You Make Me Feel'' Micheala Jacksona. Njegova interpretacija toliko se svidjela publici na društvenim mrežama da je postao hit preko noći.

Komentari su bili puni pohvala za talentiranog pjevača, a neki su primijetili da zvuči kao da je naslijedio glas Michaela Jacksona. Kako vam zvuči, svakako provjerite u nastavku.