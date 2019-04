Blizanke su održale pravi boksački meč u utrobi i zabavile roditelje.

Društvenim mrežama kruži snimka ultrazvuka koju je objavila trudnica iz Kine jer se na snimci vidi prvi obračun njezinih kćeri blizanki. Sve se odigralo za vrijeme redovitog pregleda ultrazvukom u četvrtom mjesecu trudnoće, a roditelji su objavili snimku jer na njoj izgleda kao da djevojčice imaju boksački meč.

Obračun blizanki bio je moguć jer su djevojčice bile MoMo blizanke, što znači da su dijelile i istu posteljicu i isti vodenjak. Obračun koji je oraspoložio njihove roditelje možete pogledati u nastavku.

Twin rivalry! This amazing video captures two unborn babies from Northwest China’s Yinchuan fighting inside their mother’s womb! pic.twitter.com/yO5iAyQpkq