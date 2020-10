Mačka je stala na put psu, a on se samo pokunjio i odbijao joj prići.

I dok psi slove kao najbolji prijatelji, vlasnici mačaka već stoljećima pokušavaju uvjeriti svijet da njihove životinje nisu ispuzale iz dubina pakla kako bi pokorile svijet. Otkako su kamere sveprisutne, oni imaju nemoguć zadatak jer je sve više dokaza da su mačke demoni.

Jedna takva mačka snimljena je u Belfastu, a na snimci je zabilježeno kako vlasnica doziva psa, no on samo stoji na mjestu jer se boji približiti mački koje mu je ispriječila put. Svi se pitaju kako je to mačka uspjela traumatizirati psa, a snimku možete pogledati u nastavku.