Mladoženjina ljubavnica pojavila se u vjenčanici i pokušala preoteti mjesto pred oltarom.

Društvenim mrežama širi se snimka s vjenčanja iz Južnoafričke republike na kojoj je zabilježen trenutak u kojem se mladoženjina ljubavnica pojavila u vjenčanici. Prostorijom su odjekivali krikovi dok je kum pokušao smiriti ljubavnicu i držati je podalje od mladenaca, a došlo je do naguravanja i izmjene neugodnih riječi.

Iz snimke se ne vidi je li ljubavnica uspjela pokvariti "najljepši dan u životu" mladencima ili se mladoženja ipak uspio nekako izvući iz situacije, a video možete pogledati u nastavku.

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress 🤣🤣🤣 groom trying to calm the situation. pic.twitter.com/yfzceZp4Gv