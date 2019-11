Vlasnica je stavila mačje uši i prestravila svoju macu.

Neki ljubitelji mačaka su odlučili pokazati svoju ljubav prema kućnim ljubimcima tako da se za Noć vještica preruše u mačke, no barem jednoj maci se to nije nimalo svidjelo. Njezina reakcija obišla je svijet i do sada nasmijala već tisuće gledatelja.

Na snimci koja je osvojila internet zabilježena je vlasnica mačke koja nosi rajf s mačjim ušima, a njezina mačka na to reagira povijenim ušima i opreznim stavom. Reakciju mačke možete pogledati u nastavku, a doma svakako provjerite reagira li i vaša mačka slično.