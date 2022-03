Srpski predsjednik provozao se novom prugom i postao hit na društvenim mrežama.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić nedavno je prisustvovao otvaranju pruge između Beograda i Novog Sada, kojom se provozao vlakom imena Soko. U vožnji mu se pridružio politički vrh Srbije, ali i mađarski premijer Viktor Orban.

Vučić je većinu vožnje proveo sjedeći nasuprot Orbana, a u više navrata je počeo mahati usred razgovora. Kome je točno mahao, nikome nije jasno, pa se čak i Orban počeo okretati i preispitivati svoj vid, no ovo nije prvi put da Vučić maše imaginarnim obožavateljima.

Snimku koja je postala hit na društvenim mrežama prenosimo u nastavku, a možete pogledati i kako je reagirao zadnji put kad su ga novinari prozvali da maše u prazno.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9