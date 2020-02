TikTokom se širi opasan izazov na koji upozoravaju roditelji i liječnici diljem svijeta.

Mediji iz cijelog svijeta pišu o novom izazovu koji se širi društvenim mrežama, a procvao je na TikToku. Izazov ima nekoliko različitih imena koja variraju od izazova spoticanja u zraku do izazova slamanja lubanje.

Cilj je izazova navesti osobu da skoči, a onda je spotaknuti u zraku. Za izazov su potrebne tri osobe, od kojih je ona u sredini žrtva koja, ako sve prođe po planu, može imati ozbiljne posljedice, od potresa mozga do razbijene lubanje.

Na ovaj izazov upozoravaju liječnici diljem svijeta, a u Indiji se oglasila i policija, koja je mladima poslala poruku: ''Upotrijebite mozak, ne razbijajte glavu''.

Use your अक्कल to save the skull. Say No To #SkullBreakerChallenge pic.twitter.com/rXBknHY15d