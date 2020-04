View this post on Instagram

Le #CUCchallenge débarque sur le web. Et maintenant... À vous de jouer ! The #CUCchallenge has launched online. And now... It's your turn ! Disclaimer: This content is exclusively managed by Caters News Agency. To license or use in a commercial player please contact licensing@catersnews.com or call +44 (0)121 616 1100 / +1 646 380 1615 #quarantinefightchallenge #StayAtHomeChallenge #socialdistancing #supportstunts #actionarts #fightcovid19 #StayHome #fun #Restecheztoi #trainhard #challenge #sportaddict #fight #stuntman #cascadeur #stuntschool #work #stuntchallenge #love #nopainnogain #academy #instalike #tiktok #follow #avousdejouer #itsyourturn