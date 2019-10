Dječak je pao s balkona i prošao bez ozljeda samo zahvaljujući pukoj slučajnosti.

Nadzorna kamera u indijskom mjestu Tikamgarh snimila je trenutak u kojem je trogodišnjak koji je pao s balkona sletio u rikšu, dvokolicu koja je uvriježeno sredstvo prijevoza u tim krajevima. Dječak Parv Jain igrao se na balkonu na visini od oko deset metra kada je izgubio ravnotežu i pao.

Na svu sreću, u tom trenutku je baš ispod njega prolazio muškarac koji je za sobom vukao rikšu pa je dječak sletio na nešto mekaniji dio vozila umjesto na asfalt. Vozač je odmah pogledao što je to palo i pokušao pomoći dječaku, a ubrzo su u pomoć priskočili i slučajni prolaznici, trgovci i svi ostali ljudi koji su se našli u blizini.

Dječaka su prenijeli u obližnju trgovinu gdje je dočekao roditelje i hitnu pomoć te prevezen u bolnicu. Indijski mediji izvještavaju da je dječak otpušten iz bolnice istog dana bez ozljeda. Snimku nevjerojatnog pada koji je samo pukim slučajem završio sretno možete pogledati u nastavku.

