Pas je spasio mačku iz vode čak i kada je snimatelj odlučio da ne želi intervenirati.

Ljude na društvenim mrežama oduševila je snimka psa koji požrtvovno skače u vodu kako bi spasio mačku. Mačka se grčevito držala za plastične kutije koje su bile blizu ruba, a kada je pas provirio, mačka ga je nekoliko puta ogrebla po licu.

Pas je svejedno skočio u vodu i dopustio da mu se mačka popne na leđa i tako je izbavio, a kada je mačka napokon došla na suho, nije se niti osvrnula za svojim spasiteljem koji je i sam imao problema s izlaskom iz vode.

Na svu sreću, pas se na kraju uspio sam izvući, a u cijeloj priči je jasno da psi nisu samo bolji od mačaka već i od ljudi jer osoba koja je sve snimila nije niti u jednom trenutku pokušala pomoći životinjama. Snimku koja je oduševila sve ljubitelje pasa svakako pogledajte u nastavku.

look at this video of a dog rescuing a cat stuck in water pic.twitter.com/1a7G8KZHhv