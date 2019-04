Video koji traje samo tri sekunde uspio je potpuno prestraviti tisuće gledatelja.

Internet je pun video uradaka koji educiraju ljude o korištenju šminke, no jedna se djevojka uspjela uvući ljudima u noćne more zbog neobičnog "edukativnog" videa. Njezin video traje samo tri sekunde, no na neke je svejedno uspjela ostaviti trajan utisak.

Djevojka je pozirala s našminkanim usnama, no onda sve šokirala kada je otkrila da ruž zapravo nije na njezinoj donjoj usni. Video koji će vjerojatno prestraviti i vas pogledajte u nastavku.