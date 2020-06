Ljudi su prvo mislili da je obična instagramuša željna pažnje, no činjenice su još više uznemirujuće.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka žene koja pozira s bušilicom pored zabarikadirane trgovine u Santa Monici u Kaliforniji i tobože pomaže u radovima oko saniranja štete nastale u prosvjedima koji haraju SAD-om, samo da bi nakon fotografiranja sjela u Mercedes i otišla. Iz automobila je radnicima nonšalantno dobacila: ''Odličan posao, dečki! BLM!'' (skraćeno od ''black lives matter'') i odvezla se podalje od problema.

Snimka ovog licemjerja podignula je dovoljno prašine sama po sebi, no tada je novinarka New York Timesa Taylor Lorenz otkrila da je žena sa snimke konzervativna novinarka Fiona Moriarty-McLaughlin, kojoj u opisu na Twitteru piše: ''Uvijek u potrazi za činjenicama'', a u objavama na društvenim mrežama bila je vrlo kritična prema prosvjedima.

Na njezinu objavu na kojoj se pretvarala da pomaže zajednici ubrzo su uslijedile burne reakcije pa je u međuvremenu zaključala i svoj profil na Instagramu, i onaj na Twitteru pod nazivom ''Činjenice s Fionom''.

Snimku koja je podigla prašinu, a koja pokazuje koliko su ljudi spremni lagati za objave na društvenim mrežama, možete pogledati u nastavku.

.@factswithfiona stopped someone boarding up a store in Santa Monica so she could hold the drill for a picture, then drove away. The video is now all over influencer tea accts. She’s since gone private but said nothing pic.twitter.com/K23qssYl0x