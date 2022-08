Pokušala je pozirati na prometnom mjestu pa se naljutila kad su joj ljudi ulazili u kadar.

Influencerica i manekenka Antonia Freya Lydia iz Londona odlučila je pozirati na stajalištu londonske podzemne željeznice, a na društvenim mrežama objavila je video u kojem grimasama i gestama pokazuje frustracije zbog prolaznika koji joj ulaze u kadar.

Snimku je objavila na Instagramu i na TikToku, a reakcije su drastično različite. Na Instagramu je dobila komentare poput: ''Bravo, curo!'', ''Znam kako ti je!'', ''Ne, odustaj!'', ''Tvoji izrazi lica su najbolji dio!''.

No, korisnici TikToka imali su nešto manje razumijevanja za njezine osjećaje te su je prozvali princezom koja je odlučila zauzeti javni prostor pa se žaliti na običan puk: ''Zašto se ljutiš, to je stajalište vlaka'', ''Ono kad ljudi koriste javni prijevoz za nešto drugo umjesto za poziranje'', ''Čovječe, to je londonska podzemna, što si očekivala?!'', ''Sori curo, drugi put ću hodati po tračnicama'', ''Misliš da si glavni lik?''.

Snimku koja je podigla prašinu na društvenim mrežama možete pogledati u nastavku, a prenosimo i neke primjere uspjelog poziranja pa procijenite jesu li nas ljudi koji su prolazili ispred kamere zakinuli ili je odabrala krivo vrijeme i mjesto za poziranje.