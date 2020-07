Novinari su pitali djecu iz Londona kako vide 2000. godinu, a ona su imala vrlo mračna predviđanja.

Društvenim mrežama ponovno kruži isječak iz BBC-jeve emisije emitirane 1966. u kojoj djeca predviđaju kako će svijet izgledati u 21. stoljeću, a iako su mnogi strahovali od atomskih ratova i radijacije, drugi klinci imali su nevjerojatno precizna predviđanja budućnosti.

Prvi dječak iz videa zamišljao je da će 2000. godine biti na čelu robotskog suda koji će suditi robotima ili možda biti na sprovodu računala, a u slučaju nuklearnog uništenja kao mogućnost je vidio i povratak ljudi u spilje.

Jedna djevojčica zamišljala je da ćemo hranu dobivati u obliku pilula, a jedan dječak bio je uvjeren da neće doći do atomskih ratova već da će doći do automatizacije zbog koje će mnogi ostati bez posla.

Druga djevojčica mislila je da će Zemlja biti prenapučena te da će ljudi biti toliko nagomilani u zgradama da neće imati prostora za zabavu pa će budućnost biti dosadna. Djeca su nagađala i da će se na ljude gledati kao na statistiku, a ne kao osobe, da će ljudima biti dosadno jer će strojevi i računala raditi sve za njih, a predviđali su i podizanje razine mora, podvodne gradove i gradove u pustinji.

Vjerojatno najpreciznije predviđanje iznio je jedan dječak koji je zamišljao da u budućnosti više neće biti pašnjaka već da će se životinje uzgajati u industrijskim postrojenjima te da će se koristiti umjetna sredstva kako bi se dobivalo što više mesa i ostalih životinjskih proizvoda.

