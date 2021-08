Sve je počelo bahatim ponašanjem, a završilo na šakama.

Društvenim mrežama kruži snimka bivše belgijske misice Tanje Dexters i njezina dečka u žestokom obračunu s drugim parom. Tanja, koja je titulu miss Belgije osvojila 1998., snimljena je kako se fizički obračunava s drugom ženom, dok se njezin dečko istovremeno obračunava s drugim muškarcem.

Snimka je nastala 27. srpnja u španjolskom odredištu za bogataše Puerto Banus te se ubrzo proširila društvenim mrežama. Tanjin odvjetnik Omar Souidi obratio se medijima i izjavio da je do obračuna došlo kad je muškarac u bijeloj košulji pokušao parkirati svoj automobil, no Tanja, njezin dečko Michael Peeters i grupa prijatelja to mu nisu dopustili. Vozač je pokušao proći pored njih i navodno je nekome pregazio nožne prste.

Tad je došlo do verbalnog obračuna koji je vrlo brzo kulminirao u fizički kad su vozač i njegova djevojka izašli iz automobila. Unatoč naizgled brutalnim prizorima sa snimke, u tučnjavi nitko nije teže ozlijeđen, a snimku bogataškog obračuna u kojem su letjele šake, haljine i uvrede možete pogledati u nastavku.