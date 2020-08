Amerikanci mrze maske i obožavaju oružje pa je inženjer Allen Pan riješio problem na originalan način.

Amerikanci su postali zloglasni po tome što odbijaju nositi maske unatoč stalnim upozorenjima stručnjaka pa je jedan inženjer odlučio riješiti taj problem na američki način. Američki načini rješavanja problema često se svode na korištenje oružja pa je Allen Pan napravio pištolj koji puca maske.

Svoj je izum podijelio na društvenim mrežama, a u nastavku možete pogledati kako funkcionira u praksi.

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K