Zapanjujuća transformacija: Svijetu omiljena voditeljica otkrila koliko se promijenila u sedam godina

Yanet Garcia, prelijepa 27-godišnja meksička voditeljica koja iz dana u dan informira tamošnju javnost kakvo može očekivati vrijeme, objavila je prije nekoliko dana na svom profilu na Instagramu fotografiju koja je vojsci njezinih obožavatelja otkrila koliko se promijenila unatrag sedam godina.

I doista, nekadašnja manekenka svojski se za tog razdoblja potrudila da pomoću čari fitnessa uljepša tijelo, u prvome redu guzu koju danas tako ponosno ističe uz napomenu da je prirodna.

Garciju trenutačno na Instagramu prati gotovo šest milijuna obožavatelja, a karijera joj je doživjela strelovit uspon otkako su producenti postaje Televisa Monterry donijeli jednu od najbolji odluka u povijesti tvrtke i angažirali je 2015. godine da čita prognozu.

Na popularnosti izvan granica Meksika ponajprije ima zahvaliti YouTubeu, odnosno prvim snimkama koje su njezini obožavatelji stavili na tu društvenu mrežu i među kojima je najgledanija do danas skupila 15 milijuna pregleda.

