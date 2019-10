Cure su pokazale svoju drugu stranu tako što su okrenule leđa kameri.

Djevojke iz galerije objavile su sasvim suptilne fotografije na Instagramu na kojima poziraju pokazujući svoje najveće atribute. S obzirom na to da su one prave umjetnice suptilnosti, pokušajte uočiti koji su to njihovi atributi.

Kolekciju takvih fotografija s Instagrama prenosimo u galeriji pa svakako provjerite možete li uočiti zašto su baš pozadine stavile u prvi plan.